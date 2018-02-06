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06 февраля, в 11:26
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Под Нижним Новгородом сотрудниц СКР депремировали за орфографию

Из-за ошибок в докладной два полковника лишились четверти премии

Двух сотрудниц Следственного комитета Нижегородской области лишили части премий за первый квартал 2018 года. Обе являются руководителями внутренних отделов и носят звание полковника юстиции.

Причиной стали многчисленные орфографические ошибки в тексте докладной записки об итогах работы ведомства за прошлый год, передает телеграм-канал Mash. Руководство управления сочло, что с фактологией в документе все в порядке, а вот уровень грамотности оставляет желать лучшего.

“Соблюдение правил русской орфографии и пунктуации является обязательным для всех сотрудников Следственного комитета Российской Федерации”, – уточняется в приказе о депремировании, поэтому наличие грубых ошибок было квалифицировано как ненадлежащее отношение к исполнению служебных обязанностей.

В итоге руководители управления СК по Нижегородской области приняли решение снизить размер премиального вознаграждения обеим сотрудницам на 25 процентов.

 


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