Под Владимиром открыли мемориальную доску в память о дирижере Халилове

В городе Киржаче Владимирской области состоялось открытие мемориальной доски в память о народном артисте Валерии Халилове.

В мероприятии приняли участие родные, коллеги и друзья известного дирижера, передает ТАСС.

Мемориальная доска была установлена на здании школы искусств по инициативе районной администрации. Торжественно-траурная церемония была приурочена к годовщине гибели Халилова в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года.

В апреле текущего года школе искусств города Киржача было присвоего имя Валерия Халилова, поэтому право открыть мемориальную доску было предоставлено его брату и вдове.