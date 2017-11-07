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Поезд «Россия, устремленная в будущее» запустили в московском метро

В вагонах присутствуют только изображения с выставки, а само мероприятие проходит в Манеже

На Кольцевой линии московского метро запустили тематический поезд, который посвящен выставке «Россия, устремленная в будущее».

Как сообщает официальный интернет-портал московского метрополитена, в вагонах поезда пассажиры смогут увидеть изображения тех технологий и экспонатов, с которыми можно ознакомиться вживую в выставочном зале в Манеже.

Отмечается, что оформление вагонов посвящено проекту Крымского моста, уникальным проектам типа «биоплато» и «Кванториум», экзоскелету и амуниции российского производства, а также медицине, еде и градостроительным решениям будущего.

Каждый день запущенный поезд будет транспортировать примерно 10 тысяч пассажиров. Подчеркивается, что сама выставка «Россия, устремленная в будущее» проходит в Манеже с 4 по 22 ноября 2017 года.


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