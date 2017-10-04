Похолодание в Екатеринбурге улучшило качество воды

Похолодание в Екатеринбурге в конце сентября улучшило качество воды.

Об этом рассказала начальник центральной лаборатории муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Людмила Брусницына, сообщает портал «Новости Урала».

«Останавливается развитие фитопланктона, влияющего на качество исходной воды, снижается интенсивность коррозионных процессов в распределительной сети города», — заявила Брусницына.

Специалисты Екатеринбурга ежедневно отбирают более 2,5 тысяч проб питьевой воды. Их исследуют на 80 показателей качества по нормативным документам. По этим данным готовится контрольный отчет со среднестатистическими значениями показателей.

В прошлом месяце самое низкое значение водородного показателя зафиксировали в Кировском районе — 7,05 единиц pH при разрешенных 6-9 единиц.

В целом сентябрьские значения качества воды в распределительной сети Екатеринбурга оказались ниже августовских.