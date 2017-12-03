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03 декабря, в 18:11
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Поиски пропавшей подлодки Сан-Хуан продолжаются в новой зоне

В поисковой операции используют российский подводный аппарат

Военно-морские силы Аргентины продолжают поиски пропавшей подлодки Сан-Хуан с помощью российского телеуправляемого подводного аппарата “Пантера плюс”, рассказал представитель ВМС Энрике Бальби.

По данным Минобороны, “Пантера плюс” уже дважды погружался для обследования рельефа дна, однако обнаружил только затонувшие рыболовецкие судна. В воскресенье, 3 декабря, аппарат доставили к новой точке, где предположительно может находиться подлодка Сан-Хуан. Гидролокаторы обнаружили в той зоне металлический объект на глубине 950 метров, сообщает ТАСС.

Также изучается еще одна зона, однако плохие погодные условия препятствуют этому. Подводный аппарат осмотрит их еще раз в другой день.

Ранее “Практика” сообщала, что подводная лодка Сан-Хуан пропала с радаров 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа.


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