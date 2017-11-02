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Поклонская высказалась по поводу предложения о захоронении Ленина

Государственный деятель убеждена, что это поможет России начать новый этап развития

Депутат Госдумы Наталья Поклонская не осталась в стороне и дала свой комментарий касательно слов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о необходимости захоронения останков Владимира Ленина.

На своей официальной странице в социальной сети Facebook она написала, что поддерживает данную инициативу, добавив, что хранить труп в центре Москвы — это не по-человечески и негуманно.

«Неужели нахождение мёртвого в качестве экспоната для массового обозрения может принести в чьи-то сердца радость и светлые чувства?» — спросила Поклонская.

Депутат также заявила, что решение о захоронении Ленина ознаменует новый этап развития Российской Федерации, а также поможет перевернуть страницу прошлого и начать двигаться дальше.

Как сообщает ТАСС, глава ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, выступил против подобной инициативы, сказав, что любые попытки перезахоронить останки кощунственны и противоестественны.

Он также напомнил, что по закону для подобного мероприятия необходимо согласие ближайших родственников усопшего, Ольга Ульянова всегда выступала против перезахоронения Владимира Ленина.


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