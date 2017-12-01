Покупателям по программам первого и семейного авто предоставят льготы

Собственникам автомобилей, которые были приобретены в рамках адресных программ поддержки спроса, предоставят льготы.

Их освободят от уплаты налога на доходы физлиц на 10%-ную скидку, которую предоставляет государство в рамках этих программ, сообщает РИА Новости.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отметил, что Минпромторг России инициировал изменения в статью 217 Налогового Кодекса РФ, чтобы покупатели не платили налог с физических лиц по программами льготного автокредитования “Первый автомобиль” и “Семейный автомобиль”. Такое решение было принято в связи с социальной значимостью обеих программ.

В России к 19 ноября 2017 года по данным программам было продано более 63 тысяч автомобилей. Обе программы продолжат действовать с начала 2018 года.