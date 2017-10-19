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19 октября, в 16:53
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Политолог объяснил выдвижение Собчак кандидатом в президенты России

Избирательная кампания стартует уже в декабре этого года

Канадский политолог, директор Центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета Петр Дуткевич высказал свою точку зрения по поводу выдвижения Ксении Собчак кандидатом в президенты России.

Дуткевич считает, что Собчак находится в общемировом тренде повышения активности женщин в политике. «Собчак — молодой политик, она энергичная молодая женщина. Почему нет?», — цитирует его РИА Новости.

В среду, 18 октября, Ксения Собчак заявила о своем намерении участвовать в выборах президента Российской Федерации в 2018 году. Телеведущая подчеркнула, что она станет рупором тех, кто желает озвучивать претензии к действующей системе власти в стране.

В начале сентября журналистка и телеведущая Ксения Собчак опровергла свое участие в президентских выборах 2018 года, о чем писала «Практика».


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