Полиция арестовала виновных в наезде на пешеходов в центре Мельбурна

Полиция арестовала водителя машины, совершившего наезд на пешеходов оживленного тротуара в центре Мельбурна.

По меньшей мере 14 человек раненых, сообщает Victoria Police на своей странице в Тwitter. В общей сложности пострадали до 19 человек.

«Полиция арестовала водителя и пассажира белого внедорожника, но не смогла сразу подтвердить, связан ли инцидент с терроризмом», – сказано в сообщении.

В правоохранительных органах заявили, что это «преднамеренный акт». Командующий Рассел Барретт сообщил, что некоторые из раненых находятся в критическом состоянии. Он сказал, что мотивы нападения еще не известны.

Автомобиль врезался в людей напротив станции Флиндерс-стрит в центре австралийского города. Свидетели рассказали, что автомобиль проехал на красный светом, ускорился и протаранил пешеходов в районе с ограничением скорости 25 миль в час.