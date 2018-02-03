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03 февраля, в 12:13
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Полиция ФРГ будет перехватывать сообщения в мессенджерах

Это поможет ловить террористов и наркоторговцев

МВД ФРГ одобрило запуск новой государственной программы FinSpy. Теперь полицейские смогут перехватывать сообщения в мессенджерах, обходя систему шифрования.

В первую очередь, это коснется систем WhatsApp, Telegram или Signal, пишет Die Welt. Для того, чтобы программа могла работать на смартфоне, сначала в устройство необходимо внедрить вирус. Полиция надеется на то, что с помощью FinSpy будет проще выявлять подозреваемых в терроризме, наркоторговцев и уклонистов от уплаты налогов.

На разработку программы из бюджета было выделено €5,8 млн. По мнению представителей генпрокуратуры ФРГ, стоимость оправдана, поскольку из-за шифрования раньше удавалось перехватывать лишь 15% переписки в мессенджерах. Ранее Praktika.ru рассказывала и о других способах проникнуть в чужие телефоны.


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