Полиция будет платить вознаграждение до трех миллионов за помощь в раскрытии преступлений

МВД России собирается вознаграждать людей за информацию, которая помогла раскрытию преступлений. Сумма, которую полицейские готовы платить, варьируется от 500 тысяч до трех миллионов рублей. В исключительных случаях сумма может быть больше.

Назначение вознаграждения будет заранее согласовано в финансово-экономическом департаменте МВД России – необходимо точно знать, что в бюджете полиции есть средства на эти цели, пишет РИА Новости.

Человек сможет рассчитывать на вознаграждение в случае, если он предоставит достоверную информацию, которая приведет к раскрытию преступления или задержанию преступника. Выплачивать награду будут после ареста подозреваемого.

Авторы проекта утверждают, что приказ не потребует дополнительных средств в бюджете или увеличения численности структурных подразделений МВД.