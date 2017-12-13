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13 декабря, в 18:55
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Полиция будет платить вознаграждение до трех миллионов за помощь в раскрытии преступлений

Получить деньги можно после задержания преступника

МВД России собирается вознаграждать людей за информацию, которая помогла раскрытию преступлений. Сумма, которую полицейские готовы платить, варьируется от 500 тысяч до трех миллионов рублей. В исключительных случаях сумма может быть больше.

Назначение вознаграждения будет заранее согласовано в финансово-экономическом департаменте МВД России – необходимо точно знать, что в бюджете полиции есть средства на эти цели, пишет РИА Новости.

Человек сможет рассчитывать на вознаграждение в случае, если он предоставит достоверную информацию, которая приведет к раскрытию преступления или задержанию преступника. Выплачивать награду будут после ареста подозреваемого.

Авторы проекта утверждают, что приказ не потребует дополнительных средств в бюджете или увеличения численности структурных подразделений МВД.


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