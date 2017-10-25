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Полиция Словакии возобновит следствие в отношении фирмы президента

Нарушение было зафиксировано в 2014 году

Правоохранительные органы Словакии по поручению Генпрокуратуры страны возобновят следствие в отношении компании KTAG президента республики Андрея Киски и его брата.

Из материалов дела следует, что около трех лет назад компания подала документы на возврат НДС в размере €146 тысяч. Налоговики сочли это действие необоснованным и наложили на KTAG штраф, сообщает РИА Новости.

Помимо этого они провели расширенную проверку организации и выяснили, что ее руководство выделило в 2014 году средства на предвыборную президентскую кампанию Киски в общем размере €136 тысяч, недоплатив налоговым органам около €30 тысяч.

Позднее фирма заплатила требуемую сумму и признала свою ошибку, после чего расследование было прекращено. Тем не менее у Генпрокуратуры остались вопросы. Ведомство так и не получило достаточного объяснения, необходимого для вынесения решения о прекращении уголовного расследования.

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