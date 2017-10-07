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07 октября, в 19:51
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Полиция задержала более 10 участников несогласованного митинга

Перед этим сотрудники правоохранительных органов несколько раз просили собравшихся разойтись

В субботу, 7 октября, в некоторых городах России состоялись несогласованные митинги. Большинство из них прошли без происшествий, однако в Санкт-Петербурге после попыток прорвать оцепление полиции начались задержания. На данный момент момент задержано более 10 протестующих.

Примерно в 18.00 несколько сотен митингующих собрались на Марсовом поле и направились по тротуару и проезжей части в сторону Литейного проспекта, который был перекрыт сотрудниками полиции, пишет РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов неоднократно предупреждали собравшихся о недопустимости несогласованной акции и просили их разойтись. Однако некоторые участники начали прорываться через оцепление, что спровоцировало начало задержаний.

Ранее митинги прошли в Москве, Хабаровске, Чите, Владивостоке и других городах. Там обошлось без задержаний, полиция не мешала шествию и спокойно следила за порядком.

Утром 7 октября были арестованы два представителя петербургского штаба Навального, по данным «Практики», им предъявили обвинения в нарушении установленного порядка проведения митинга и призывах к демонстрации в социальных сетях.


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