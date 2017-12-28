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Полиция задержала бывшего директора фабрики “Меньшевик”

Мужчина устроил стрельбу и забаррикадировался в здании

В Москве задержан бывший собственник фабрики “Меньшевик”, устроивший в производственном здании стрельбу из ружья.

Об этом сообщает РИА Новости по ссылкой на руководителя пресс-службы столичного управления МВД.

По словам представителя ведомства, полицейским удалось оперативно установить местоположение стрелка, после чего он был задержан на территории фабрики. Затем мужчина был отправлен на допрос в Следственный комитет.

Отмечается, что стрельба началась в тот момент, когда на фабрику пришли судебные приставы по вопросу взыскания долга. Есть погибший и пострадавшие.

Ранее Praktika.ru передавала, что в помещении фабрики “Меньшевик” в Москве мужчина открыл стрельбу из ружья. Предположительно, причиной произошедшего стал конфликт между нынешним и бывшим собственниками предприятия.


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