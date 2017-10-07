Полиция задержала двух представителей штаба Навального

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух представителей штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге.

Как сообщает официальный Twitter петербургского штаба политика, в субботу, 7 октября, в Адмиралтейский РОВД были доставлены юрист Денис Михайлов, а также сотрудник организации Михаил Сосин.

Отмечается, что правоохранительные органы в отношении юриста составили протокол по статье «нарушение установленного порядка организации, либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

При этом Сосина обвиняют в призывах к демонстрации в социальных сетях. Сотрудники полиции на данный момент никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее «Практика» информировала о том, что в Москве прошел обыск в штабе Алексея Навального.