Полиция задержала напавшего на американского журналиста в Подмосковье

Сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в нападении на американского журналиста в Подмосковье.

Об этом в воскресенье, 6 августа, рассказал начальник пресс-службы управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова, сообщает «Интерфакс».

«4 августа в Щелковском районе, в поселке Монино в один из домов на улице Алкснина через открытое окно первого этажа проник неизвестный в маске и, угрожая 49-летней женщине и ее 31-летнему зятю ножом, похитил деньги и мобильные телефоны. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей», — отметила Татьяна Петрова.

Во время нападения мужчина, которым оказался американский журналист Райли Уаггаман, получил травмы. Сотрудники полиции задержали по этому делу 51-летнего жителя Щелковского района и возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Райли Уаггаман — заместитель редактора иностранного интернет-издания Russia Insider и корреспондент телекомпании Press TV.