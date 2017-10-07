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07 октября, в 18:24
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Полиция задержала подозреваемого после наезда в Лондоне

Автомобиль выехал на толпу возле музея естествознания

В субботу, 7 октября, автомобиль выехал на тротуар возле одного из трех крупнейших лондонских музеев. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали одного человека.

«Мужчина задержан полицейскими», — говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в Twitter. Наезд произошел возле Музея естественной истории в Южном Кенсингтоне. Также отмечается, что несколько человек пострадали, однако их травмы не опасны для жизни, медики оказывают им помощь.

«Когда мы ждали зеленого света, мы услышали то, что мне показалось звуками стрельбы, и я увидела автомобиль, который заехал на тротуар… Когда все стало тихо, мы вернулись туда, где были, и увидели лежащего на земле мужчину, которого держала полиция», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на очевидицу Сару Фродшем.

Очевидцы сообщают, что у музея находится много сотрудников полиции, машина скорой помощи, вертолеты. Дорожное движение по Эксибишн-роад перекрыто. В данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося и пишут, что выступят с официальным заявлением позже, поскольку их информация должна быть точной.

 


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