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Полиция задержала политического деятеля Илью Яшина

Глава совета депутатов Красносельского района Москвы доставлен в ОВД

Московский политик Илья Яшин, глава совета депутатов Красносельского района, был в четверг, 28 декабря задержан сотрудниками полиции.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. “Меня задержала полиция рядом с домом. Везут в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых сотрудников”, – говорится в сообщении.

Ранее Praktika.ru передавала, что Яшин заявлял о своем намерении подать в суд на мэра Москвы Сергея Собянина из-за попытки запретить проведение местного праздника «День свободных выборов», назначенного ранее на 24 декабря.

При этом в минувшее воскресенье запланированная акция все же состоялась. В ней приняли участие около 300 человек, несмотря на предупреждение полиции о том, что мероприятие является несанкционированным.


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