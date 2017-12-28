Полиция задержала политического деятеля Илью Яшина

Московский политик Илья Яшин, глава совета депутатов Красносельского района, был в четверг, 28 декабря задержан сотрудниками полиции.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. “Меня задержала полиция рядом с домом. Везут в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых сотрудников”, – говорится в сообщении.

Ранее Praktika.ru передавала, что Яшин заявлял о своем намерении подать в суд на мэра Москвы Сергея Собянина из-за попытки запретить проведение местного праздника «День свободных выборов», назначенного ранее на 24 декабря.

При этом в минувшее воскресенье запланированная акция все же состоялась. В ней приняли участие около 300 человек, несмотря на предупреждение полиции о том, что мероприятие является несанкционированным.