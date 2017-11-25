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25 ноября, в 17:44
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Полсотни волонтеров проведут форум добровольцев в Москве

Обучение тим-лидеров уже началось

Более 500 волонтеров  обеспечат проведение форума добровольцев в Москве.

Уже началось обучение первых волонтеров, которые будут задействованы 4-5 декабря во время проведения форума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов.

В сообщении сказано, что в подготовке и проведении форума примут участие 550 волонтеров из Москвы и Московской области. Среди них будут волонтеры штаба, выставочной площадки, по работе с людьми с ограниченными возможностями и другие.

Подготовку волонтеров проведут в два этапа. В Общественной палате России уже собрали 60 тим-лидеров. Они будут отвечать за организацию работы команд. После того, как их подготовка завершиться, начнется работа с основной массой волонтеров.

Всероссийский форум добровольцев пройдет в Москве 4-5 декабря. На мероприятии представят образовательную программу.

 


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