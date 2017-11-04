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Полтора миллиона россиян приняли участие в праздничных торжествах

В России с размахом отметили День народного единства

Министерство внутренних дел России рассказало о количестве россиян, принявших участие в праздничных торжествах по случаю Дня народного единства.

«Интерфакс» приводит слова Ирины Волк, официального спикера МВД. «Порядка 1,5 млн человек приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня народного единства в стране», — рассказала информагенству Волк. Более 2500 концертов, митингов, демонстраций и представлений прошли от Калининграда до Камчатки.

В ряде восточных регионов народные гуляния в самом разгаре или еще только начинаются. Ирина Волк добавила, что на данный момент существенных нарушений закона не отмечено. Порядок во время праздничных мероприятий обеспечивают полиция, Росгвардия, сотрудники частных охранных фирм, дружинники и казаки.


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