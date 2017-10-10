Полторы тысячи деревьев посадят в Екатеринбурге до конца года

Сотрудники МБУ «Зеленстрой» в 2017 году высадили в Екатеринбурге более полусотни деревьев и почти 900 кустарников.

Об этом сообщается на официальном сайте Екатеринбурга. Деревья и кустарники посадили в Верх-Исетском, Железнодорожном, Ленинском, Октябрьском, Орджоникидзевском, Чкаловском и Кировском районах. Насаждения улучшат внешний вид и безопасность.

На Эльмаше по улице Баумана высадили кусты, чтобы жители города не перебегали дорогу в неположенных местах и соблюдали ПДД.

До конца года руководство города планирует укоренить еще около 1,6 тысяч насаждений. Больше всего будет посажено яблонь, груш, кленов, черемухи, барбариса, кизильника и сирени. Все саженцы выращены в питомнике «Зеленстроя».