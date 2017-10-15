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Получены первые итоги парламентских выборов в Австрии

Лидирует Народная партия, набравшая 31% голосов

Стали известны первые данные Центральной избирательной комиссии по результатам парламентских выборов в Австрии. Об этом сообщает местное издание Kleine Zeitung.

Уточняется, что на выборах, которые состоялись в воскресенье, 15 октября, лидирует Народная партия – она получила поддержку в 31% голосов. Председателем партии является глава Министерства иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

Следом за ней идет правая Австрийская партия свободы, она получила 27,6% голосов. На третьем месте расположилась Социал-демократическая партия – 25,6%.

На внеочередных парламентских выборах жители Австрии выбирали между 16-ю политическими партиями. Чтобы пройти в парламент, партия должна получить поддержку не менее 4% избирателей.

 


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