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06 октября, в 21:55
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Полумарафон «Шарташ» пройдет в Екатеринбурге 7 октября

Спортсмены будут бежать по береговой линии озера

В субботу, 7 октября, в Екатеринбурге состоится полумарафон «Шарташ».

Организаторы мероприятия подготовили увлекательную программу для зрителей марафона, сообщает официальный портал Екатеринбурга.

Легкоатлетические соревнования стартуют в 11:00 по местному времени на базе семейного парка отдыха «Карасики». Маршрут забега пройдет по асфальтированной дороге вдоль береговой линии озера Шарташ.

Организатором мероприятия стал клуб любителей бега «УРАЛ-100». В забеге будут участвовать более 400 спортсменов из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Также приедут спортсмены из Пермского края и других регионов России.

Для забега созданы несколько дистанций. Основная составляет 21,1 километра, дополнительная — 7 километров, детская — 1 километр.

Победителей соревнования определят среди женщин и мужчин в каждой дистанции. Также будут определены победители по возрастным группам, которых ждут призы, медали и горячий обед.

 


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