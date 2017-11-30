Пользователи iPhone подали в суд на Google за сбор персональных данных

Британские пользователи iPhone подали в лондонский суд иск против Google.

Они обвиняют компанию в нарушении правил сбора персональных данных более пяти миллионов пользователей iPhone, сообщает «Интерфакс». Инициатором иска стал бывший директор организации по защите прав потребителей Which? Ричард Ллойд.

В официальном заявлении, которое было распространено в четверг, 30 ноября, речь идет о том, что первый иск к крупной технокомпании в Великобритании связан с нарушениями сбора и обработки персональных данных.

Британцы утверждают, что компания собирала данные пользователей в браузере Safari, обходя защитные настройки iPhone, которые устанавливаются в аппарате по умолчанию.

Google отрицает какие-либо обвинения в этой области и готовится оспаривать иск.