Пользователи поддержали выступившую против войны с РФ Сару Вагенкнехт

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» выразили солидарность с мнением лидера фракции левых в Бундестаге Германии Сары Вагенкнехт, которая заявила, что только сумасшедший развяжет войну с Российской Федерацией из-за Крымского полуострова.
В субботу, 7 октября, телевизионный канал RT обнародовал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» публикацию, в которой говорилось о заявлении немецкого государственного деятеля.
Комментируя эту запись, читатели заявили, что Вагенкнехт полностью права и никакой войны из-за Крыма начаться не может.
Многие дополнили высказывание политика, написав, что только сумасшедший, в принципе, может начать войну с Россией. Также львиная доля пользователей заявила, что поддерживает мнение политика.
«Все правильно сказала», — написал Олег Ратников.
При этом один из читателей сказал, что если бы Сара Вагенкнехт стояла во главе Германии, то смогла бы навести порядок в стране, а также наладить взаимоотношения с Россией.
Однако нашлись и те, кто придерживается немного иной точки зрения. Один из пользователей написал, что никто и не собирается развязывать войну с РФ, так как все прекрасно понимают, что подобное не приведет ни к чему хорошему, поэтому западные страны пытаются «выиграть» войну на информационном фронте.
Также нашелся человек, который заявил, что, исходя из последних событий, происходящих во всем мире, сумасшедших становится все больше.
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