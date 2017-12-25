Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 16:09
Новости

Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе

Praktika.ru выясняет причины неполадок

В понедельник, 25 декабря, пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе системы.

Praktika.ru выяснила, какие функциональные проблемы мешают нормально работать в мессенджере в этот раз. Практически по всей территории России наблюдаются сбои в отправке и получении сообщений.

Сбой в системе коснулся  мобильных приложений и компьютерных версий. «Сообщения отправляются с задержками. Ждать приходится чуть ли не минуту», – написал один из пользователей.

Также очень медленно загружаются сообщения популярных и читаемых каналов в программе. Наши журналисты выясняют причины сбоя функционала у разработчиков программы.

Ранее Praktika.ru сообщала, что в программе Telegram произошел сбой функционала 18 декабря 2017 года. Тогда была полностью приостановлена отправка и получение сообщений. Некоторые пользователи вообще не могли произвести авторизацию аккаунта.

 


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
18 декабря, в 21:23
Произошел очередной сбой Telegram
Новости
12 декабря, в 17:44
Штраф Telegram за отказ сотрудничать со спецслужбами признан законным
Новости
20 декабря, в 16:36
Технический сбой онлайн-касс устранен

Оставить комментарий

avatar