Пользователи «ВК» неоднозначно отнеслись к продаже «усатой Моны Лизы»

Мнения пользователей «ВК» касательно продажи картины «усатой Моны Лизы», которая ушла с молотка за $743 тысячи, разделились.

Комментируя публикацию РИА Новости, обнародованную на официальной странице издания в социальной сети «ВКонтакте», читатели заявили, что данное произведение не имеет ничего общего с искусством, кто-то начал говорить о том, что покупатель мог бы выделить средства и на благотворительность, а некоторые убеждены, что репродукция оригинала выполнена очень качественно, пусть и с некоторыми художественными вольностями.

При этом львиная доля пользователей отнеслась к подобной новости довольно иронично. Так, один из читателей заявил, что какой-то хулиган просто пририсовал усы и бороду к знаменитому шедевру и решил продать это.

Один из пользователей соцсети спросил, а не продается ли квадрат Малевича с пририсованной бородой. Другой прокомментировал новость, сказав, что усы и бороды уже вышли из моды, поэтому покупателю стоило сбить ценник на картину. Отвечая им, другие читатели заявили, что у богатых свои причуды, и возможно иметь такой шедевр у себя дома достаточно престижно.

«Справедливости ради надо отметить, что репродукция очень качественная… Пусть и с усами и бородой», — написал Дмитрий Видинеев.

Другой пользователь заявил, что, если богаты некуда девать деньги, то можно было бы пожертвовать их больным детям или оплатить какую-нибудь сложную операцию.

Также появились сообщения о том, что сейчас в толерантном обществе взяли привычку измываться над классикой. По мнению читателей те, кто организовывают подобные аукционы, хотят убедить людей в том, что «усатая Мона Лиза» и есть искусство, однако им ничего не удастся, так как люди тянулись и будут в дальнейшем тянуться к прекрасному, к тому, что радует глаз.