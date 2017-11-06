Пользователи «ВК» высказались о безопасности воздушных перелетов

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» дали свою оценку безопасности авиаперелетов, а также рассказали о беспокойствах, которые у них вызывают путешествия по воздуху.

Читатели РИА Новости, комментируя новость издания, опубликованную во «ВКонтакте», о том, что для аэрофобии нет никаких предпосылок, заявили, что у них имеются поводы для переживаний во время перелетов.

Так, один из пользователей написал, что вовсе не боится высоты, однако страх во время полета у него присутствует, так как он не доверяет воздушному транспорту.

Его поддержали и другие читатели, заявив, что в ходе воздушного путешествия неоднократно испытывают чувство страха, особенно при взлете, посадке, или попадании в зону турбулентной активности.

Другой пользователь Александр Доценко написал: «Бояться люди перестанут тогда, когда перестанут использоваться самолеты, которым уже более 10 лет».

Некоторые читатели не согласились, заявив, что по статистике, самолет является самым безопасным из всех существующих на данный момент видов транспорта.

Часть пользователей рассказала, что если есть возможность поехать на поезде вместо самолета, то они предпочтут именно этот вид транспорта.

Также люди считают, что в авариях самолетов не всегда виноваты сбои в технике, так как нередко ошибаются и пилоты, поэтому нельзя не учитывать человеческий фактор.

Кроме того, один из читателей утверждал, что поводы для возникновения аэрофобии есть, так как подобная боязнь не могла возникнуть на пустом месте, а раз есть прецеденты, то есть и страх их повторения.

Ранее «Практика» сообщала о том, что необходимо для комфортного полета на воздушном транспорте, а также о том, как избежать страха во время перелетов.