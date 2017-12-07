Помилованные крымскотатарские экстремисты хотят вернуться в Крым

Помилованные президентом России Владимиром Путиным активисты крымскотатарского меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров нашли способ вернутся в Россию.

Для этого они намерены подать в суд на администрацию президента РФ с требованием предоставить им документы об освобождении. “Мы потребуем внятного ответа от администрации президента Путина, в связи с какими обстоятельствами и на каком основании Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров были вывезены с территории Крыма”, – цитирует Регнум их адвоката Николая Полозова.

По его словам, запросы в администрацию президента с требованиями показать указы об их помиловании уже были отправлены в администрацию президента. Однако в администрации, утверждает адвокат, документы пока не предоставили. Без этих документов Чийгоз и Умеров не могут вернуться в Крым.

Оба активиста в сентябре этого года были приговорены к лишению свободы за организацию массовых беспорядков возле здания парламента полуострова и за публичные призывы нарушить территориальную целостность России вернув Крым Украине.