Помолвка с принцем Гарри стоила Меган Маркл роли “девушки Бонда”

Помолвка с британским принцем Гарри стоила актрисе Меган Маркл роли в очередной серии “бондианы”.

Как удалось выяснить журналистам из The Sun, актриса попала в шорт-лист из четырех кандидаток на роль “девушки Бонда” в очередном фильме про знаменитого секретного агента. Внимание продюсеров Маркл привлекла отличной игрой в сериале Suits (“Форс-мажоры” в российском переводе). Однако сразу после новостей о помолвке Меган Маркл с принцем Гарри от ее участия пришлось отказаться.

Как стало известно СМИ, кинобоссы видели новой “девушкой Бонда” восходящую звезду – перспективную, но малоизвестную актрису. Меган Маркл после королевской помолвки этим критериям соответствовать перестала. Впрочем, актриса уже успела заявить, что прекратит сниматься в кино после свадьбы.