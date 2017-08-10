Популярный блогер Kamikadze_D стал фигурантом уголовного дела

Популярный видеоблогер Kamikadze_D (настоящее имя Дмитрий Иванов) заявил, что против него возбуждено уголовное дело за призывы к самоубийству.

Об этом Иванов рассказал на своем Youtube-канале. По словам блогера, в 2010 году он вместе с Ильей Мэдиссоном записал видео, в котором, среди прочего, призвал всех, кто зарабатывает меньше 20 тысяч рублей, «пойти и сброситься со скалы». Сам блогер утверждает, что призыв был шуткой.

Коллега Иванова, блогер WildRabbit (Антон Гагин) обратился в Следственный комитет с просьбой о возбуждении в отношении Kamikadze уголовного дела. В результате обращения уголовное дело было заведено в отделении МВД по Сердобскому району (Пензенская область). Иванов демонстрирует в своем видеобращении подвтерждающий это документ.

Kamikadze_D выразил сомнение, что кто-то мог всерьез воспринять его призывы. Тем не менее, в конце своего обращения он заявил, что покидает интернет «на неизвестное время».