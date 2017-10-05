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05 октября, в 15:36
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Порошенко исправил и перевнес в Раду законопроект об особом статусе Донбасса

Президент учел поправки фракции "Народный фронт"

Президент Украины Петр Порошенко учел замечания фракции «Народный фронт» в законопроекте об особом статусе Донбасса и доработал его, внеся пункт о том, что особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет продолжен исключительно после выполнения условий по выведению всех незаконных вооруженных формирований и военной техники с территории страны.

В среду, 4 октября, Порошенко внес в Раду законопроект об обеспечении суверенитета над Донбассом, который продлевал бы особый статус региона на год, сообщает «Интерфакс».

Однако фракция «Народный фронт» рекомендовала Раде вернуть его на доработку и предусмотреть норму, согласно которой особый статус был бы предоставлен исключительно после окончательного и верифицированного «вывода из отдельных районов Донецкой и Луганской областей российских войск».

Ранее «Практика» писала о том, что президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса.


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