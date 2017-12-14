Порошенко обрадовался продлению санкций Евросоюза против РФ

Укранский президент Петр Порошенко приветствовал продление санкций против России странами-членами Европейского союза.

Об этом сообщает РИА Новости. “Достойный ответ Москве за невыполнение своих обязательств и четкий призыв к изменениям в политике Кремля”, – заявил Порошенко.

Ранее о новых ограничительных мерах в экономике заявил председатель Евросовета Дональд Туск. По словам польского политика, ЕС единогласно поддерживает продление экономических санкций против РФ, истекающих в январе 2018 года. Решение о продлении санкций ожидает формального одобрения Совета ЕС.