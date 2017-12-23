Порошенко объяснил поставки американского оружия защитой Украины

Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что поставки американского оружия необходимы для защиты военных и мирного населения Украины.

“Американское оружие в руках украинских воинов не для наступления, а для решительного отпора агрессорам, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН”, – написал Порошенко на своей странице в социальной сети Twitter.

Президент Украины поблагодарил главу США Дональда Трампа за содействие: “Как и договаривались с президентом Дональдом Трампом, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США. Благодарен за лидерство президента Дональда Трампа, четкую позицию всех наших американских друзей и решительную двухпартийную поддержку Украины”.

В свою очередь, МИД России считает такие поставки опасными. По мнению замглавы МИД Григория Карасина, таким образом США поощряют военные действия и подталкивают Украину к силовому сценарию.