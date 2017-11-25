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25 ноября, в 17:51
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Порошенко предложил наказывать за отрицание голодомора

Украинский президент считает проступок настолько же аморальным, как сомнения в реальности холокоста

Петр Порошенко, президент Украины, предложил ввести ответственность за отрицание голодомора.

Об этом сообщает ТАСС. Массовый голод, случившийся в СССР в 30-х годах, власти Украины считают целенаправленным геноцидом украинцев. Об этом в очередной раз заявил президент страны Петр Порошенко и предложил ввести наказание за отрицание такой трактовки голодомора.

“Не признавать голодомор так же аморально, как не признавать холокост”, – сказал украинский лидер, добавив, что “спланированный голодомор” это “геноцид по всем признакам”.

Стоит отметить, что в результате голода сильно пострадали и другие союзные республики, в том числе Белоруссия и Россия.


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