Порошенко предложил наказывать за отрицание голодомора

Петр Порошенко, президент Украины, предложил ввести ответственность за отрицание голодомора.

Об этом сообщает ТАСС. Массовый голод, случившийся в СССР в 30-х годах, власти Украины считают целенаправленным геноцидом украинцев. Об этом в очередной раз заявил президент страны Петр Порошенко и предложил ввести наказание за отрицание такой трактовки голодомора.

“Не признавать голодомор так же аморально, как не признавать холокост”, – сказал украинский лидер, добавив, что “спланированный голодомор” это “геноцид по всем признакам”.

Стоит отметить, что в результате голода сильно пострадали и другие союзные республики, в том числе Белоруссия и Россия.