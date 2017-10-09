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09 октября, в 21:55
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Порошенко провел переговоры с Эрдоганом

Они прошли на территории Киева

Петр Порошенко, президент Украины, встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Турции. Лидеры двух стран провели переговоры на территории Порошенко — в Киеве.Политики обсудили все вопросы, лежащие на поверхности.

В первую очередь, речь пошла о том, что необходимо координировать действия по защите прав и свобод украинцев в рамках международных механизмов, сообщает Russia Today. Также Петр Порошенко заявил Эрдогану, что надеется на то, что Турция встанет на сторону «группы друзей деоккупации Крыма».  Тот, в свою очередь, пообещал не признавать «аннексию Крыма».

Ранее «Практика» писала, что  пранкеры Вован и Лексус разыграли президента Турции от имени Петра Порошенко. Речь шла о возможной консолидации сил Турции и Украины против России.


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