Порошенко рассчитывает на вступление Украины в Шенгенскую зону

Президент Украины Петр Порошенко провел брифинг с литовской коллегой Далей Грибаускайте, по итогам которого заявил, что возглавляемой им стране все же удастся присоединиться к Шенгенской зоне.

“Я хотел бы выразить надежду, что и Украине также удастся присоединиться к Шенгенской зоне. Это одна из наших инициатив по программе “Восточное партнерство плюс”, которая предусматривает ряд проектов по сотрудничеству: присоединение Украины к ЕС, цифровому союзу, шенгенскому союзу. И очень внимательно анализируем перспективы присоединения Украины к таможенному союзу. Уверен, для нас это будет чрезвычайно амбициозным заданием”, – цитирует его РИА Новости.

Не все разделяют мнение Порошенко. Так, Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял ранее, что пока говорить о членстве Украины в Евросоюзе рано. По мнению Хана, Киев в настоящее время должен сконцентрировать все усилия на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее Praktika.ru писала о том, что Петр Порошенко на церемонии по случаю безвизового режима «открыл дверь в ЕС».