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10 февраля, в 19:18
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Порошенко считает коррупцию основной проблемой Украины

Президент призывает создать независимый антикоррупционный суд

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что считает основной проблемой страны коррупцию.

“Коррупция всегда была и остается основной проблемой Украины”, — заявил Порошенко в интервью для издания Profil. Он призывает создать в текущем году независимый антикоррупционный суд.

Глава государства отметил, что собирается сотрудничать с западными спецслужбами, чтобы вернуть Украине средства, незаконно вывезенные из страны олигархами, политиками и высокопоставленными чиновниками.

Также Порошенко рассказал, что главным приоритетом для Украины в данный момент является вступление в НАТО и ЕС. Президент обеспокоен ситуацией в Донбассе и настаивает на том, что Россия должна признать эту территорию украинской.


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