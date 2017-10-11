Порошенко согласился внести правки в закон «об образовании»

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на сессии в ПАСЕ, заявил, что дал поручение направить спорный закон «об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию, и добавил, что Киев учтет все ее рекомендации.

«Мы полностью внедрим все выводы венецианской комиссии», — цитирует его ТАСС. Украинский лидер надеется, что экспертиза снимет все контроверсионные заявления вокруг закона.

Прокомментировал Порошенко и повышенное внимание к закону «об образовании» Украины. По его мнению, ситуация вокруг него слишком политизирована. Тем более, что закон исправляет ситуацию, когда дети национальных меньшинств не знают украинский язык. У всех учащихся должны быть равные возможности, пояснил он.

В начале сентября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто жестко раскритиковал принятый на Украине закон «об образовании».

Ранее «Практика» писала о том, что президент Молдавии Игорь Додон призвал Украину отказаться от закона «об образовании».