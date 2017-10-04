Порошенко внес в ВР проект о реинтеграции Донбасса

В среду, 4 октября, президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса.

Проект планируют принять в течение одной пленарной недели, сообщает ТАСС. Профильные комитеты Рады уже приступили к рассмотрению документа.

Далее его направят в комитет по вопросам национальной безопасности и обороны и вынесут на обсуждение парламентариев.

Суть законопроекта Порошенко озвучил еще в июне 2017 года. Однако сама разработка документа проходила в строгой секретности.

18 октября истекает срок действия закона об особом статусе Донбасса, который приняли в 2014 году. Пока что неизвестно, будет ли Украина его продлевать или нет.

По мнению экспертов, если Украина не продлит действие этого закона, можно будет говорить о том, что она отказывается от выполнения минских соглашений.