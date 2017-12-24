Послание Путина Федеральному собранию пройдет до выборов

В 2018 году послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет проведено до выборов главы страны.
Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает телеканал RT.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию в 2016 году состоялось 1 декабря и продолжалось чуть больше часа.
Напомним, что выборы президента Российской Федерации должны состояться 18 марта 2018 года.
Ранее Praktika.ru освещала выступление Владимира Путина на съезде партии «Единая Россия».
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