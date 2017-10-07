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07 октября, в 13:08
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После ДТП в Коломне в больницах остаются 16 пострадавших

Единственный ребенок, который пострадал в результате инцидента, перевезен в Москву

После дорожно-транспортного происшествия с автобусом, которое произошло в Коломне, под присмотром врачей остаются 16 пострадавших.

Об этом в субботу, 7 октября, информационному агентству «Интерфакс» рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что 11 человек сейчас находятся в центральной районной больнице (ЦРБ) Коломны, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Еще один человек пребывает в Центральном военном госпитале №3 имени Вишневского, двоих отвезли в ЦРБ города Озеры и одного в в Подольский ЦРБ №1.

При этом ребенку, который также пострадал в результате инцидента, оказывают помощь в Москве в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Ранее «Практика» писала о том, что медики оказывают помощь пострадавшим в ДТП под Владимиром.


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