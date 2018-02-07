После задержаний в Дагестане назначили нового вице-премьера

Владимир Васильев, временно исполняющий обязанности главы Дагестана, назвал имя нового первого вице-премьера. Первым заместителем председателя правительства региона стал Анатолий Карибов.

Анатолий Шамсутдинович Карибов назначен на пост первого заместителя председателя правительства Дагестана в соответствии с пунктом 2 статьи 78 конституции, сообщается в указе. Документ вступает в силу в день подписания, то есть с 7 февраля 2018 года.

Ранее Praktika.ru рассказывала о том, что в Дагестане задержали четырех бывших чиновников.Всех задержанных подозревают в хищении 95 млн рублей из бюджета республики Дагестан. После задержания Васильев распустил парламент республики и стал назначать новых политиков.