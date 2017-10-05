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05 октября, в 20:31
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Посол РФ дал «театральный» ответ на обвинения в причастности к кататалонскому референдуму

Он заверил, что дружбу России и Испании ничто не может испортить

Посольство России в Испании ответил на обвинения ряда СМИ, которые уверяли, что РФ вмешалась в события в Каталонии. Причем, ответ дали в шутливой форме: диппредставительство выпустило мини-пьесу, в которой посол России «беседовал» с персонажем романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

По сюжету, в гости к дипмиссии «пришел» Санчо Панса — оруженосец Дон Кихота, пишет ТАСС. Он попросил посла РФ рассказать, что же происходит в Испании и действительно ли в это вмешалась Россия. Но посол «ответил» знаменитой фразой Михаила Булгакова, который настоятельно рекомендовал не читать газет перед обедом. А затем подчеркнул, что дружбе России и Испании почти 500 лет и ее ничто не может испортить.

Ранее газета El Pais писала о том, что российские хакеры помогают властям Каталонии поддерживать сайт о референдуме о независимости.

 


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