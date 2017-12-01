Посольство опровергло вмешательство РФ в кризис Каталонии

Представители посольства России в Испании опровергли утверждение о вмешательстве Москвы в кризис в Каталонии.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление сделал российский дипломат Юрий Корчагин. Письмо с опровержением влияния РФ на ситуацию в Каталонии было направлено главе комиссии по национальной безопасности конгресса депутатов Испании.

В частности, в послании говорится, что официальная позиция России состоит в полной поддержке территориальной целостности Испании. Также отмечается, что РФ видит ситуацию в Каталонии как исключительно внутренний процесс.

Ранее “Практика” писала, что, по мнению испанской стороны, Россия оказала существенное влияние на развитие каталонского кризиса. При этом уточнялось, что прямых доказательств “российского вмешательства” Испания предоставить не смогла.