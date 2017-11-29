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29 ноября, в 09:14
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Посольство РФ ответило на высказывание Госдепа про закон об иноагентах

Дипмиссия России назвала реакцию США примером двойных стандартов

Представители российского посольства в США заявили, что реакция американского Госдепартамента на новый закон о СМИ-иноагентах, подписанный президентом Владимиром Путиным, является примером двойных стандартов и попыткой перевернуть все “с ног на голову”.

Такой комментарий опубликовали российские дипломаты на официальной странице в Facebook.

“В Вашингтоне по-прежнему считают возможным подвергать российские СМИ агрессивным нападкам, выдвигать против них беспочвенные и абсурдные обвинения. А в ответ ожидают от России готовности создавать американским СМИ максимально комфортные условия работы”, – отмечается в заявлении.

Представители посольства подчеркнули, что изменения в законодательство РФ были внесены после многочисленных предупреждений американской стороне не предпринимать ограничительных мер в отношении наших СМИ в США.

Напомним, как ранее передавала “Практика”, глава Совета управляющих по вопросам вещания США Джон Лансинг заявил, что принятый в РФ закон о СМИ-иноагентах не является зеркальным ответом на ограничения, введенные американским правительством по отношению к российским изданиям.


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