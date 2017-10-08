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08 октября, в 18:24
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Посольство РФ в Великобритании предложило журналисту слетать в космос на смартфоне

Представители ведомства отреагировали на критику британской газеты The Times

Представители посольства России в Великобритании опубликовали в Twitter сообщение с предложением полететь в космос на Iphone, адресованным английскому журналисту Джайлсу Уиттеллу. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официальный аккаунт посольства в соцсети.

Ранее британский журналист написал в своей статье, опубликованной в газете The Times, что «после краха коммунизма» в российском ракетостроении практически ничего не изменилось. По его мнению, несмотря на то, что компьютерные установки на ракете «Союз» были заменены на более новые, они по-прежнему менее мощные, чем смартфон Iphone от компании Apple.

В ответ на статью российское посольство заметило, что, вероятно, Джайлсу Уиттеллу «стоить попробовать слетать в космос на Iphone, а не на устаревшем «Союзе».

Ранее «Практика» сообщала, что космическая компания SpaceX решила отложить запуск ракеты-носителя Falcon 9 по неизвестным причинам.


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