Посольство РФ в Великобритании предложило журналисту слетать в космос на смартфоне

Представители посольства России в Великобритании опубликовали в Twitter сообщение с предложением полететь в космос на Iphone, адресованным английскому журналисту Джайлсу Уиттеллу. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официальный аккаунт посольства в соцсети.

Ранее британский журналист написал в своей статье, опубликованной в газете The Times, что «после краха коммунизма» в российском ракетостроении практически ничего не изменилось. По его мнению, несмотря на то, что компьютерные установки на ракете «Союз» были заменены на более новые, они по-прежнему менее мощные, чем смартфон Iphone от компании Apple.

В ответ на статью российское посольство заметило, что, вероятно, Джайлсу Уиттеллу «стоить попробовать слетать в космос на Iphone, а не на устаревшем «Союзе».

Ранее «Практика» сообщала, что космическая компания SpaceX решила отложить запуск ракеты-носителя Falcon 9 по неизвестным причинам.