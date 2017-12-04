Посольство США возобновит выдачу виз в российских регионах

Посол США в России Джон Хантсман рассказал журналистам о возобновлении выдачи виз россиянам в ряде регионов.

По его словам, с 11 декабря американские консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят выдачу виз российским гражданам, сообщает «Коммерсантъ».

Дипломатические представительства США в регионах РФ перестали выдавать визы с 23 августа. В Москве выдача документов возобновилась 1 сентября. В начале декабря Хантсман выразил надежду, что процесс выдачи виз россиянам скоро вернется в обычный режим.

Тогда же он сообщал, что в скором времени на территории посольства США будет открыто новое здание, где и будут проводиться собеседования.

Ранее «Практика» писала о том, что новым послом США в России стал мармон, миллиардер и бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман.