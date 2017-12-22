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Посредниками в возврате россиян в СЦКК выступят Германия и Франция

Лидеры стран провели телефонные консультации

Германия и Франция попробуют повлиять на РФ в деле возвращения российских военных к работе в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе.

Как сообщает ТАСС, лидеры Германии, Франции и Украины провели телефонные консультации. Георг Штрайтер из немецкого правительства заявил, что канцлер Меркель и президент Порошенко были едины во мнении о необходимом возврате российских военных в СЦКК. Немецкие и французские специалисты должны будут выступить в качестве посредников в этом процессе.

О том, что российские военные были вынуждены покинуть СЦКК, ранее сообщала Praktika.ru.

 


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