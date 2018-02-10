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10 февраля, в 11:22
Новости

Постпред РФ при ООН призвал Трампа бороться с реальными угрозами

В ООН считают, что когда у России с США отношения хорошие, мир дышит легче

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал лидера США начать бороться с реальными угрозами.

Об этом он заявил во время ланча в Вашингтоне с Дональдом Трампом и постпредами стран-членов Совета Безопасности, сообщает «Интерфакс».

“Давайте, наконец, будем уже заниматься не вымышленными угрозами, а займемся реальными. Реальные угрозы – это экстремизм, терроризм и нераспространение”, – сказал Небензя Трампу.

Постоянный представитель РФ при ООН подчеркнул, что многие коллеги просили его наладить российско-американские отношения. По словам политиков, когда у России с США отношения хорошие, мир дышит легче.

 


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