Постпред РФ при ООН призвал Трампа бороться с реальными угрозами

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал лидера США начать бороться с реальными угрозами.

Об этом он заявил во время ланча в Вашингтоне с Дональдом Трампом и постпредами стран-членов Совета Безопасности, сообщает «Интерфакс».

“Давайте, наконец, будем уже заниматься не вымышленными угрозами, а займемся реальными. Реальные угрозы – это экстремизм, терроризм и нераспространение”, – сказал Небензя Трампу.

Постоянный представитель РФ при ООН подчеркнул, что многие коллеги просили его наладить российско-американские отношения. По словам политиков, когда у России с США отношения хорошие, мир дышит легче.